Volta Trucks lève 230 millions d’euros

Volta Trucks a annoncé avoir levé 230 millions d’euros, un montant qui dépasse les espérances du constructeur. Ce cycle de financement a été mené par Luxor Capital, basé à New York, tandis que l’investisseur initial, Byggmästare Anders J Ahlström, basé à Stockholm, a accru sa participation. Agility Logistics, qui avait déjà participé à un premier financement, a également participé à cette augmentation de capital. B-FLEXION a de même investi dans l’aventure Volta Trucks.

Cette dernière levée de fonds financera toutes les opérations d’ingénierie et les opérations commerciales de l’entreprise, au-delà du démarrage de la production en série du Volta Zero 100 % électrique de 16 tonnes, fin 2022. Cela inclut notamment l’achèvement d’une flotte de prototypes et la production de véhicules qui seront évalués par les clients à Londres et à Paris en milieu d’année, avant le lancement de la production en série. Ce cycle de financement participera également au développement des versions 7,5 et 12 tonnes du Volta Zero tout-électrique.

L’année prochaine Volta Trucks prévoit de fabriquer 5 000 véhicules, pour atteindre 14 000 camions en 2024 et 27 000 en 2025. Cumulées, les précommandes sont à plus de 5 000 véhicules, soit une valeur supérieure à 1,2 milliard d’euros.

« La clôture de notre levée de fonds nous permet d’injecter 230 millions d’euros dans l’entreprise. A l’heure de notre transition de start-up à constructeur de camions, cela nous donne les moyens financiers nécessaires pour atteindre tous nos objectifs » a commenté Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks.