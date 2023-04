Volta Trucks nomme Top Truck, partenaire de service certifié pour la France, l'Espagne et l'Italie

Pour compléter ses sites Hubs Truck as a Service (TaaS) - plateformes de service - propres et afin d'offrir une couverture géographique étendue en matière d'entretien et de maintenance, le constructeur de camions tout-électrique Volta Trucks a retenu le réseau indépendant de maintenance et de réparation de véhicules industriels Top Truck.

Acteur majeur de la maintenance et de la réparation indépendante de véhicules industriels, Top Truck a été sélectionné par Volta Trucks comme partenaire de service certifié pour son expertise et ses connaissances en matière d'entretien et de maintenance de V.I. complexes, ainsi que pour sa capacité à effectuer des contrôles réglementaires tels que les contrôles techniques, des tachygraphes et des hayons élévateurs, et à réaliser des prestations de réparation de carrosserie si nécessaire.

Avec ses 182 ateliers de réparation répartis sur le territoire, le réseau Top Truck dispose d’un excellent maillage géographique constituant un atout indéniable pour Volta Trucks qui pourra compter sur son réseau partenaire pour assurer la maintenance des Volta Zero les plus éloignés des TaaS Hubs (plateformes de service) de la marque.

La première année, 5 à 6 ateliers Top Truck seront sélectionnés et formés pour assurer la maintenance des camions électriques. Les techniciens du réseau d’ateliers suivront une formation continue et approfondie sur les véhicules et la technologie Volta Trucks, dispensée par la Volta Trucks Academy au TaaS Hub de Bonneuil, au sud de Paris.

D’autres ateliers Top Truck seront certifiés au fur et à mesure du développement du constructeur et selon la situation géographique des flottes des clients. La volonté de Volta Trucks étant d’avoir des ateliers situés dans des zones géographiques stratégiques et disposer d’unités de maintenance mobiles pour pouvoir intervenir rapidement sur site si besoin.

« Nous sommes ravis d'annoncer que le réseau Top Truck est notre premier partenaire de service certifié (PSC) pour la France, l'Espagne et l'Italie. Les PSC font partie intégrante de notre stratégie d'entretien des véhicules, en renforçant les interventions dans les villes et les environnements urbains en dehors de la proximité de nos Hubs Volta Trucks. L'entretien et la maintenance sont la pierre angulaire de l'offre Truck as a Service. Grâce à la collaboration entre nos centres et nos Partenaires de Service Certifiés, nous offrons à nos clients une solution globale et la garantie d'une disponibilité permanente de leur Volta Zero », déclare Casper Norden, chief fleet solutions officer chez Volta Trucks.