Volta Trucks prépare la production de ses véhicules pour le 1er trimestre 2023

Volta Trucks vient de boucler les premières évaluations par ses clients du prototype "Design Verification" du Volta Zero, un camion 16 tonnes destiné à la logistique urbaine. Ces événements ont eu lieu sur les marchés de lancement européens à Paris, Madrid, Milan, Selm (Allemagne) et Millbrook (Royaume-uni) et étaient la dernière étape avant la commercialisation des véhicules. Les essais ont également permis d'intégrer à la prochaine feuille de route des prototypes Production Verification nouvelle génération. En parallèle, Volta Trucks confirme la prolongation de son tour de financement en Série C à hauteur de 60 millions d’euros, qui viennent compléter les 230 millions d’euros déjà récoltés depuis février 2022. Douglas Snyder, président du comité de direction de Volta Trucks, commente : « Chez Volta Trucks, nous bénéficions d’un groupe d’investisseurs très fidèles, engagés et tournés vers l’avenir qui nous soutiennent dans notre démarche. [...] Le tour de financement complémentaire en Série C constitue une validation externe positive supplémentaire de notre parcours, et grâce à nos clients, notre carnet de pré-commandes nous donne la certitude de développer un produit attendu sur le marché. » L’investissement total dans l’entreprise dépasse ainsi les 360 millions d’euros.