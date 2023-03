Volta Trucks reçoit un coup de pouce de la Banque européenne d’investissement

Dans le cadre des politiques de la Commission européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers la Sustainable and Smart Mobility Strategy et le Green Deal, la Banque européenne d’investissement (BEI) contribue à l’électrification du secteur du transport routier par son soutien au déploiement de poids lourds électriques.

La Banque européenne d’investissement a ainsi entamé des négociations avec Volta Trucks pour un prêt d’amorçage-investissement de 40 millions d’euros. « Recevoir l’approbation et le soutien de la Banque européenne d’investissement est une formidable validation de notre objectif ambitieux de devenir un champion européen de l’électrification des flottes de véhicules. Nous sommes convaincus que notre proposition Truck as a Service, que la BEI soutient, offre aux gestionnaires de flottes un moyen simple et facile d’électrifier leur flotte, et le prêt de la BEI accélérera considérablement ce processus », souligne un responsable de Volta Trucks. Cet investissement vient ainsi soutenir le plan de croissance Truck as a service du constructeur.