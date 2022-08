Volta Trucks renforce son département de relations publiques

Volta Trucks officialise la nomination d’Amanda Gibson au poste de responsable des relations publiques à compter du 26 août 2022.

Amanda Gibson fait valoir plus de quinze ans d'expérience dans l'industrie automobile. Elle a notamment occupé plusieurs fonctions chez Mitsubishi Motors, dans le domaine des relations publiques et de la presse, du management des surfaces de vente ou encore du programme des véhicules électriques. Dernièrement, elle occupait le poste de directrice des relations presse, des affaires extérieures et du développement durable chez Innovation Automotive, la première entreprise multimarque du Royaume-Uni spécialisée dans les vans électriques.

Faire entendre la voix de la décarbonisation

« Cette expérience lui confère une vaste expérience technique, commerciale et de communication sur les véhicules électriques qui sera essentielle pour communiquer sur la marque, les produits et les services de Volta Trucks auprès des médias internationaux », souligne un porte-parole du groupe, tandis que Duncan Forrester, directeur de la communication de Volta Trucks, loue « une grande expérience et des compétences qui seront essentielles à l'heure où nous communiquons sur notre projet de décarbonisation de la logistique urbaine au rythme le plus rapide du secteur ».

« Je suis ravie de rejoindre Volta Trucks à un moment aussi passionnant pour le secteur du transport. Comme je vis à Londres, je vois directement les effets de la pollution et l'ampleur du défi que représente la transformation des flottes de camions de livraison. Au regard de la mission de Volta Trucks, "Des camions électriques pour des villes durables, qui font de l’humain leur priorité absolue", je suis enthousiaste à l'idée de faire partie d'une entreprise à l'avant-garde du parcours vers un avenir propre, sûr et durable », déclare Amanda Gibson.