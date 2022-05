Volta Trucks retient Carrier Transicold pour ses unités de réfrigération

Volta Trucks annonce avoir fait appel aux solutions de l’équipementier spécialiste du froid Carrier Transicold pour équiper ses camions électriques Volta Zero destinés au transport frigorifique. Ce contrat de fourniture fait suite à un projet qui a permis aux ingénieurs de Carrier Transicold de collaborer avec l’équipe de développement de Volta Trucks sur l’intégration de systèmes de réfrigération Iceland, des systèmes tout-électriques et sans moteur, dotés de la technologie PowerBox. Dans le cadre de cet accord, les clients exploitant un Volta Zero à température contrôlée peuvent accéder au réseau d’entretien paneuropéen de Carrier Transicold.

Précisons que l’Iceland eCool est une unité de réfrigération de grande puissance qui fonctionne en association avec le boîtier convertisseur d’énergie PowerBox. Ce dernier récupère l’énergie de la transmission du Volta Zero pour la convertir en courant nécessaire au fonctionnement de l’unité réfrigérante Iceland.

« Carrier Transicold s’est imposé comme un choix logique pour fournir les équipements frigorifiques du Volta Zero puisque notre stratégie consiste à travailler avec des partenaires de renommée mondiale. Les unités Iceland ont fait leurs preuves sur le marché et s’intègrent parfaitement à notre groupe motopropulseur et à nos systèmes de commande », commente Ian Collins, directeur produits chez Volta Trucks.

Un prototype roulant du Volta Zero doté du système Iceland sera présenté au CV Show qui se tiendra du 24 au 26 mai prochains au National Exhibition Centre de Birmingham, au Royaume-Uni.