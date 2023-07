Volta Trucks retient ZF pour équiper ses camions en freinage, direction et suspension

Volta Trucks a opté pour l’équipementier de premier rang ZF pour équiper le futur camion électrique Volta Zero des dernières technologies en matière de freinage, direction et suspension.

Volta Trucks a sélectionné ZF en tant que fournisseur des équipements qui composent la liaison au sol (freinage, contrôle électronique de stabilité, alerte de franchissement de ligne, le système de direction et la suspension).

« Les nouveaux constructeurs de véhicules industriels particulièrement agiles comme Volta Trucks ont besoin de pouvoir s’appuyer sur des équipementiers partenaires solides pour les aider à réduire les coûts de R&D et les délais de mise sur le marché. Nous leur apportons des solutions clés en main, ainsi que l'ingénierie d'application associée et une assistance lors des essais. ZF est bien placé pour accompagner les constructeurs sur la voie de l'électrification, de l'automatisation et de la digitalisation à des niveaux de plus en plus élevés », souligne Peter Laier, membre du directoire de ZF et responsable de la division commercial vehicle solutions.