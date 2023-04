Volta Trucks s'attaque à l'assurance

En partenariat avec Helvetia International Automotive et Qover, Volta Trucks étoffe son offre truck as a service d'un volet assurance. D'un côté, Qover va gèrer la couverture d'assurance spécialisée pour les clients du constructeur. Et de l'autre, Helvetia International Automotive s'occupera de l'orchestration d'assurance embarquée. Ainsi les clients de Volta Trucks bénéficieront d'une assurance sur mesure, avec des niveaux de couverture personnalisés et ajustables à l'usage. « En tant qu’élément important de notre offre « Truck as a Service », le partenariat entre Volta Trucks, Qover et Helvetia ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrie du transport. A travers notre étroite collaboration avec nos clients, nous savons que les assureurs traditionnels ne comprennent pas toujours les différences et les possibilités qu'offre un camion tout-électrique par rapport à un véhicule thermique qu'ils ont l'habitude d'assurer. Le partenariat avec Qover et Helvetia résout ce problème et constitue un nouvel exemple de la manière dont Volta Trucks soutient ses clients dans leur parcours accéléré vers une mobilité durable et zéro émission », indique Casper Norden, chef des solutions de flotte de Volta Trucks. Des outils numériques facilitent l'expérience du client final, pour le devis, la souscription ou encore la déclaration de sinistre.

Le partenariat entre Volta Trucks et Qover sera disponible pour tous les clients des marchés de lancement de Volta Trucks dans l'Union Européenne et au Royaume-Uni. Les produits d'assurance Helvetia seront disponibles pour les clients des premiers pays européens : la France, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. D'autres pays d'Europe et de Scandinavie suivront ultérieurement.