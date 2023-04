Volta Trucks s'entoure de partenaires financiers

Pour proposer des financements dans le cadre de l’offre « Truck as a Service » (TaaS), le constructeur de camions tout-électrique Volta Trucks, s’associe à DLL et à NEoT Green Mobility.

Le constructeur de poids lourds 100 % électrique, s’associe avec NEoT Green Mobility, la plateforme d'investissement européenne spécialisée dans le financement des services de mobilité électrique, afin de développer des solutions de financement pour ses clients, l’ambition étant de proposer des solutions de location opérationnelles pour financer jusqu’à 2 000 camions à partir de 2023. Ce financement permettra à Volta Trucks de proposer à ses clients une large gamme de solutions de financement pour le véhicule tout-électrique Volta Zero, dans le cadre de son offre « Truck as a Service » (TaaS).

Philippe Ringenbach, directeur général de NEoT, déclare à propos du nouveau partenariat avec Volta Trucks : « Nous sommes ravis de nous associer à Volta Trucks, car nous avons une mission commune : faciliter la transition vers une mobilité sans émission. NEoT répond à divers enjeux tels que la pollution de l'air mais également la problématique des premiers et derniers kilomètres. Nous ne nous contentons pas d’accompagner les premiers clients, mais nous nous concentrons également sur la durabilité et l'exploitation à long terme, y compris la gestion des batteries tout au long de leur cycle de vie et lorsque les véhicules entreront dans leur seconde vie. »

Parallèlement et pour les mêmes raisons le constructeur s’est également rapproché de DLL, société internationale de financement d'équipements qui se concentre sur des partenariats qui permettent aux entreprises d'accéder plus facilement aux produits.

« L'objectif de DLL est de fournir les solutions financières et l'expertise nécessaires pour écarter tous les obstacles à un avenir plus propre et plus durable. La législation impose cette transition dans laquelle la mobilité à émissions réduites joue un rôle essentiel », déclare Leo van den Dungen, head of transformational growth chez DLL. « Nous sommes ravis de nous associer à Volta Trucks pour accélérer son adoption par l'industrie du transport. »