Volta Trucks séduit Heppner

Le transporteur et logisticien Heppner prévoit d'intégrer des Volta Zero dédiés à la distribution urbaine dans sa flotte.

Avec l'intégration de véhicules 100% électriques, Heppner poursuit son plan stratégique de décarbonation entamé en 2021. Ce dernier est bâtit sur un mix énergétique qui comprend du GNV (objectif 150 camions GNV d'ici 2025), du bioGNV, du biocarburant XTL, des triporteurs, et désormais, de l'électrique. En partenariat avec Volta Trucks, Heppner va ainsi mettre à disposition de ses conducteurs et de ses clients une nouvelle gamme de véhicules 16 ou 18 tonnes pour la livraison du dernier kilomètre. Pour mémoire, le Volta Zero est un camion électrique créé spécifiquement pour la distribution urbaine. Doté d'une batterie de 150-225 kWh, son autonomie est de 150-200 km. Avec un investissement d’un million d’euros pour mettre à niveau ses infrastructures, le groupe va déployer d’ici le premier semestre 2023 au 16 véhicules répartis sur 3 sites :

Rungis (6 véhicules associés à 6 chargeurs sur site de 22 kW) ;

La Courneuve (3 véhicules associés à 4 chargeurs sur site de 22 kW et 150 kW) ;

Lyon (7 véhicules associés à 8 chargeurs sur site de 22 kW et 150 kW).

Les bornes de recharge installées sur les sites Heppner seront également mises à disposition des sous-traitants. Pour tout l'écosystème, l'entreprise s'appuie sur le service « Truck as a Service » proposé par Volta Trucks., qui donne accès à tous les services d’entretien, de maintenance, d’assurance et de formation.