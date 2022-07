Volta Trucks sera présent au salon IAA de Hanovre

C’est une première présentation publique que s’offre le constructeur suédois. Cet événement est également l’occasion de montrer, sur l’imposant marché allemand, un prototype roulant de son Volta Zero. Ce prototype, qui sera disponible au sein de l’espace de démonstration de conduite du salon, va permettre de recueillir les évaluations et les commentaires des clients. Une équipe d’experts Volta Trucks présentera le véhicule mais aussi l’offre d'abonnement Truck as a Service proposée par la marque. Les subventions et les incitations disponibles sur les marchés européens seront détaillées par des spécialistes pour ceux qui veulent basculer vers une flotte zéro émission.

Un salon majeur pour Volta Trucks

Confirmant la participation de Volta Trucks au salon IAA de Hanovre, Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks, souligne que : « L’Allemagne est un marché extrêmement important pour Volta Trucks et l’industrie automobile en général. Nous constatons un véritable engouement commercial en Allemagne pour le Volta Zero tout-électrique, notamment grâce à l’état d’esprit progressiste des opérateurs de flottes allemands et aux subventions et incitations généreuses du gouvernement pour encourager la transition vers des camions zéro émission. Je suis impatient de rencontrer nos clients et nos prospects lors de ce salon pour leur permettre d’expérimenter un prototype DV au sein du centre dédié à l’expérience de conduite du salon. Ce moment s’annonce majeur pour Volta Trucks, alors que nous nous apprêtons à lancer l’évaluation des véhicules et les essais en conditions réelles chez nos clients un peu plus tard dans l’année, et à démarrer la production des véhicules dans la foulée. »

Rappelons que le Volta Zero est le premier véhicule 100 % électrique de 16 tonnes au monde conçu pour la logistique urbaine, réduisant ainsi l’impact environnemental des livraisons en centre-ville. Offrant une autonomie de 150 à 200 km en électricité pure, le Volta Zero permettra d’éliminer environ 1,2 million de tonnes de CO2 d’ici à 2025.