Volta Trucks travaille sur une infrastructure de recharge en collaboration avec Siemens

Dans le cadre de ce partenariat, Siemens s’engage à fournir aux prochains possesseurs du Volta Zero une infrastructure de recharge complète. S'inscrivant dans l'offre Volta Trucks « Truck as a service », cette collaboration comprend également les systèmes de contrôle logiciel, l'électrification des installations, la gestion de l'énergie, l'équipement des bâtiments et le financement de projets. « Grâce à notre partenariat avec Volta Trucks, nous avons l'intention de cocréer des solutions de "transportation as a service" et d'offrir aux clients une plus grande disponibilité de leurs véhicules, un engagement de fiabilité à travers des contrats basés sur la performance, et une réduction des dépenses énergétiques », commenteThomas Kiessling, directeur de la technologie de Siemens Smart Infrastructure.

La plateforme de gestion des performances de Siemens repose sur des modèles avancés d'analyses et de simulations, et tient compte de facteurs comme les cycles d'utilisation des flottes, les temps de charge, la durée de vie des batteries, les coûts et la gestion des actifs.