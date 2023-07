Volumes en hausse et rentabilité en baisse pour le groupe Volkswagen au premier semestre

Le groupe Volkswagen vient de conclure un premier semestre 2023 positif. Le constructeur a enregistré un chiffre d’affaires de 156,2 milliards d’euros, en hausse de 18,2 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation se traduit également dans les livraisons et les ventes. En effet, la firme a livré 4 372 000 véhicules sur les six premiers mois, soit une croissance de 12,8 %. Les ventes ont atteint 4 448 000 unités au cours de la même période, soit une amélioration de 11 %. Enfin, la production a suivi le même chemin, avec une montée en cadence de 12,8 %, pour un total de 4 691 000 véhicules assemblés. Malgré ces volumes orientés à la hausse, la rentabilité et les bénéfices du groupe ont baissé sur cette période.

Une rentabilité bien présente mais en baisse

Le premier semestre du groupe Volkswagen reste solide au niveau mondial. Cependant, la croissance obtenue dans le chiffre d’affaires, dans les ventes et les livraisons ne se retrouve pas dans la rentabilité. Ainsi, les principaux indicateurs financiers sont en recul. Le résultat opérationnel baisse de 11,5 %, pour un montant de 11,3 milliards d’euros. La rentabilité opérationnelle avant impôts s’établit à 7,6 %, contre 10,6 % au premier semestre 2022. Enfin, les bénéfices avant impôts et après impôts sont en recul de 15,3 % et 20 %, pour des montants respectifs de 11,9 milliards d’euros et 8,5 milliards d’euros. Ces données financières sont loin d’être catastrophiques pour le constructeur allemand, qui reste financièrement solide. Ses liquidités nettes atteignent notamment 33,6 milliards d’euros pour la branche automobile. Avec un portefeuille de commandes qui s’établirait à 1,65 millions de véhicules selon la firme, la situation du groupe reste solide. Cependant, Oliver Blume, CEO de Volkswagen Group, a décidé de réorienter la stratégie de la firme pour anticiper les problèmes générés par un contexte mondial en mouvement. « Il nous importe de générer une croissance durable à long terme, en privilégiant la création de valeur par rapport à la croissance en volume de nos activités » souligne-t-il ainsi à la lumière de ces résultats.

Objectif financier annuel confirmé mais livraisons revues à la baisse

A l’issue de ce premier semestre, la firme confirme son objectif initial pour l’année 2023, avec une fourchette de marge opérationnelle située entre 7,5 % et 8,5 %. « A présent, notre objectif pour le second semestre est d’optimiser notre flux de trésorerie net. Le lancement de programmes de performance pour toutes les marques et les décisions stratégiques que nous avons prises en Chine nous permettront d’améliorer la position concurrentielle de Volkswagen Group » souligne Arno Antlitz, CFO et COO de Volkswagen Group. Cependant, la firme a revu à la baisse ses objectifs de ventes pour l’année. Prévus à un niveau de 9,5 millions d’unités, ces derniers devraient plutôt se situer entre 9 et 9,5 millions de livraisons.