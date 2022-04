Volvo accélère sur la vente en ligne aux côtés de Carwow

Depuis un an, le constructeur suédois matérialise son intention de multiplier ses ventes sur le canal du digital au point que la moitié de ses ventes globales devront être exclusivement réalisées en ligne d’ici à 2025. Pour soutenir cette ambition, Volvo Cars vient de prendre une participation minoritaire dans Carwow, une plateforme dédiée à l’achat de voitures neuves et la revente d'anciens véhicules de particuliers en Europe. Cette opération a été réalisée par le biais de Volvo Cars Tech Fund, la branche de capital-risque de Volvo Cars. Cet investissement permet à ce dernier de développer certains domaines tels que la vente en ligne, l’acquisition de clients et la création de contenu, afin d’améliorer son expérience digitale, sa satisfaction client et sa croissance. « La priorité donnée à la vente en ligne et aux relations directes passe par la création d’un processus de commande simplifié, très intuitif et caractérisé par des tarifs transparents, des informations claires sur les produits et des délais de livraison précis », souligne l'entité.

Une stratégie à moyen terme

Dynamiser les ventes en ligne fait partie intégrante de la stratégie de Volvo Cars visant à dominer le segment mondial des véhicules électriques haut de gamme. La stratégie en ligne du constructeur répond à l’évolution des comportements des consommateurs et des tendances du secteur, ainsi qu’à son ambition de s’imposer comme l’un des leaders du tout électrique d’ici à 2030. L'an passé, la marque a réalisé 17 788 transactions online, soit 11 % du volume total des ventes directes en ligne réalisé dans cinq pays européens (Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas et Norvège).

Carwow affirme connaître une croissance de ses activités ces dernières années, au point de s’imposer comme l’une des principales places de marché en ligne pour l’achat de voitures neuves au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Basé à Londres, l’entreprise emploie plus de 400 personnes à travers toute l’Europe.