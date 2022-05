Volvo améliore la qualité de l'air à bord de ses véhicules

Volvo améliore l'air à bord des nouveaux modèles des gammes 60, 90, et certains XC40, grâce à une technologie de purification. Le purificateur d'air, CleanZone Advanced est certifié par Allergy Standards Limited (ASL) comme étant "adapté" à l'asthme et aux allergies. Il élimine ainsi jusqu'à 99,9% des allergènes de pollen de graminées, d'arbres et d'herbacées de l'air entrant dans le véhicule. En outre, ce purificateur d'air peut éliminer jusqu'à 95% des particules PM2.5 dans les modèles 60 et 90 via un filtre en fibre synthétique et à un procédé de ionisation (nettoyage naturel de l'air). CleanZone Advanced peut également éliminer plus de 97% des virus en suspension dans l'air et peut réduire jusqu'à 95% les niveaux viraux dans le véhicule. De son côté, l'automobiliste peut décider de purifier ou non l'air de l'habitacle grâce à l'usage de données en temps réel. Ces dernières indiquent les niveaux de pollen et de qualité de l'air extérieurs sur l'écran central du véhicule. Volvo Cars devient ainsi le premier constructeur automobile à fournir aux conducteurs des données en direct sur les niveaux de pollen à l'extérieur grâce à cette application, développée en interne. De plus, les véhicules dotés de la dernière technologie de purification d'air sont également équipés d'un capteur. Lancé au niveau international en 2020, ce dispositif mesure les niveaux de particules fines PM2.5 dans l'habitacle et les compare aux niveaux extérieurs.

La technologie de purification d'air sera disponible dans les véhicules produits à partir du deuxième trimestre 2022.