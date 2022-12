Les ventes de Volvo progressent de 7,5 % en novembre dans l'Hexagone

Sur les 59 154 véhicules vendus dans le monde en novembre dernier, la marque en a immatriculé 1 413 en France. Cela représente une hausse de 7,5 % par rapport au même mois l’an dernier.

À l’image du marché mondial où la gamme Recharge a ainsi représenté 42,2 % des ventes le mois dernier, dont 19,7 % seulement pour les véhicules tout électriques, en France la tendance est également à la hausse et les modèles électrifiés gagnent du terrain. La gamme Recharge représente d’ailleurs 68,8 % des ventes depuis le début de l’année. En novembre, les véhicules 100 % électriques ont représenté 21,2 % des immatriculations (300 unités), tandis qu’entre janvier et novembre 11 811 véhicules de cette typologie ont été écoulés. Les modèles 100 % électriques C40 et XC40 Recharge représentent 16,7 % des ventes sur cette période. Le XC40 reste le best-seller en France avec 6 055 immatriculations depuis le début de l’année (837 en novembre), suivi du XC60 avec 3 634 immatriculations (350 unités) et le XC90 avec 1 025 unités (107 unités).

Cette performance correspond à la tendance du marché mondial de la marque. En effet, au cours du mois de novembre, le modèle le plus vendu par Volvo Cars est le XC40 avec un total de 18 188 unités (13 935 exemplaires en 2021), suivi par le XC60 avec 15 586 unités vendues (17 113 exemplaires en 2021) et le XC90 avec 8 283 unités vendues (8 324 exemplaires en 2021).