Volvo Buses va fermer son usine polonaise de Wroclaw

Avec la modification de son modèle commercial, le constructeur de bus Volvo souhaite appliquer le même modèle réussi qu'il a appliqué sur plusieurs autres marchés. Cela signifie que Volvo Buses concentrera sa production sur les châssis et, en collaboration avec des carrossiers partenaires, proposera aux clients européens une gamme complète d'autobus urbains et interurbains ainsi que des autocars pour le segment haut de gamme.

L’application de cette nouvelle organisation a pour conséquence la fermeture, au cours du premier trimestre 2024, de l’usine de carrosserie à Wroclaw, en Pologne. Volvo Buses a signé une lettre d'intention concernant la cession de ses locaux à Vargas Holding. Une provision pour restructuration de 1,3 milliard de SEK aura un impact négatif sur le résultat d'exploitation au premier trimestre 2023. « Notre activité en Europe est déficitaire depuis des années. Grâce à ce modèle commercial, que nous appliquons déjà aujourd'hui avec succès sur de nombreux marchés, nous améliorerons notre rentabilité et assurerons notre compétitivité à long terme », déclare Anna Westerberg, présidente de Volvo Buses.

La fabrication de carrosseries à Wroclaw devrait se poursuivre jusqu'au premier trimestre 2024. Les commandes passées pour des autobus et autocars complets en Europe seront livrées depuis cette même usine conformément au plan. Volvo Buses continuera à fournir un service et une assistance complets à la flotte existante ainsi qu'à la nouvelle offre.

La décision de mettre fin à la production d'autobus et d'autocars complets affectera environ 1 600 postes chez Volvo Buses, dont environ 1 500 sont basés à Wroclaw. L'information et le dialogue avec les syndicats respectifs ont été initiés. « Volvo Buses fera tout son possible pour soutenir nos fidèles employés, dont beaucoup sont employés depuis de nombreuses années. Nous travaillerons avec Vargas Holding, les autorités locales et d'autres parties pour aider les personnes à trouver de nouvelles opportunités d'emploi », déclare Anna Westerberg.