Volvo Car France dévoile un programme dédié aux véhicules de plus de 5 ans

Le constructeur automobile propose aux propriétaires de Volvo de 5 ans et plus un nouveau programme de fidélité baptisé Les Privilèges V+.

Volvo Car France annonce le lancement de son programme Les Privilèges V+ à destination de ses clients propriétaires d'un véhicule de 5 ans et plus. Ce programme de fidélité, composé d'un panel de solutions pour l'entretien, est proposé à ce jour par 90 % du réseau Volvo Car en France. De plus, du 12 septembre au 31 mars 2023, le programme Les Privilèges V+ permet notamment aux propriétaires de bénéficier de conditions avantageuses sur l'ensemble des forfaits d'entretien, de solution de paiement différé en trois fois sans frais, ou encore d'un abonnement à l'application Volvo Cars.

Par ailleurs, les adhérents au programme peuvent également bénéficier des prestations premium complémentaires proposées à l'ensemble des clients de Volvo Car France :