Volvo Car France reste fidèle au Saut Hermès 2023

Présent dans le nautisme par le biais de ses partenariats avec Nautic Paddle 2022 et le salon Nautique International de Paris, le constructeur suédois l'est également sur la terre ferme aux côtés du Saut Hermès. Ce concours équestre de saut d’obstacles réunit les plus grands cavaliers du monde, ainsi que les jeunes cavaliers de moins de 25 ans. Sur les treize éditions organisées par la maison Hermès depuis 2010, c'est la cinquième fois consécutive que Volvo Car France y participe.

Le Grand Palais Éphémère accueille cette manifestation de renommée internationale pour la seconde année. Petits et grands peuvent également admirer les cavaliers sur le Champs de Mars où les paddocks et écuries sont installés, mais également assister à des courses d'attelages et à plusieurs spectacles équestres de la Garde Républicaine.

Le constructeur automobile premium suédois a mis à disposition de l’organisation une flotte de voitures hybrides rechargeables et 100 % électriques (SUV XC60 et XC90, break V60 et berline S60) dédiée au transport des cavaliers participants au concours. De plus, Volvo précise également que pour tracter les obstacles sur la piste du Saut Hermès, la marque a prêté à l’organisation deux C40 Recharge 100 % électrique qui, dans leur version quatre roues motrices, peuvent tracter jusqu’à 1 800 kg. Les festivités ont débuté ce jour, à partir de 11 heures et s'achèveront dimanche 19 mars à 19 heures. Le samedi 18 mars, une nocturne est assurée jusqu'à 23 heures.