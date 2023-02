Volvo Cars enregistre un bénéfice d'exploitation de près de 2 milliards d'euros en 2022

Malgré des contraintes d'approvisionnement en raison de blocages en Chine, Volvo Cars s'en sort plutôt bien en 2022 avec un bénéfice d'exploitation de 1,97 milliard d'euros et une marge bénéficiaire de 6,8 %.

Volvo Cars a annoncé, à l'occasion de la publication de ses résultats pour l'année 2022 au niveau mondial, un bénéfice d'exploitation – tenant compte également de la part des coentreprises et des entreprises associées – de 1,97 milliard d’euros et une marge bénéficiaire de 6,8 % pour l'ensemble de l'année 2022 alors que la société a dû faire face à des contraintes d'approvisionnement, à des blocages en Chine et à des coûts de matériel et de logistique élevés au cours de l'année.

Chiffre d'affaires record en 2022

En 2022, les revenus de Volvo Cars ont atteint 29,13 milliards d’euros, soit une hausse de 17 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de l'entreprise. Cette hausse repose sur une meilleure combinaison de produits, une plus forte rentabilité des véhicules, des effets de change positifs et à la fabrication sous contrat avec Polestar.

« En 2022, nous avons bravé les fortes turbulences de l'année et avons fait des progrès significatifs par rapport à nos ambitions stratégiques en accélérant la réalisation de notre objectif visant à devenir un constructeur automobile 100 % électriques d'ici à la fin de la décennie et à être une entreprise climatiquement neutre d'ici à 2040 », a déclaré Jim Rowan, président et CEO.

11 % des ventes en BEV contre 4 % en 2021

En 2022, les ventes de véhicules électriques de Volvo ont plus que doublé par rapport à l'année précédente, 11 % des ventes sur l'ensemble de l'année étant attribuées aux véhicules tout-électrique contre 4 % en 2021. Cette hausse tient compte des solides performances des ventes de voitures 100 % électriques au quatrième trimestre qui ont enregistré le plus haut pourcentage jamais atteint de 18 % contre 6 % sur la même période l'année dernière. Et ce, bien que les ventes globales aient été affectées par des contraintes de production.

Une croissance à deux chiffres envisagée en 2023

Alors que l'année 2023 s'annonce une nouvelle fois compliquée, Volvo Cars espère que les difficultés d'approvisionnement depuis la Chine ne seront qu’un lointain souvenir et que la pénurie des semi-conducteurs ne va pas continuer. En outre, le constructeur suédois a bon espoir que le prix du lithium commence à baisser vers la fin de l'année. Volvo Cars prévoit une solide croissance à deux chiffres pour ses livraisons au cours de cette année, à condition qu'il n'y ait pas de perturbations inattendues de la chaîne d'approvisionnement.