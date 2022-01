Volvo Cars se donne douze mois pour atteindre les 20 000 immatriculations en France

L’heure est au bilan pour le constructeur suédois qui a annoncé son introduction en Bourse en Suède le 29 octobre 2021. Cette action permettra de soutenir une croissance dans l’entreprise Volvo et non plus au niveau du groupe.

Perçues comme deux années noires par la filière automobile, les deux années qui viennent de s’écouler, en particulier l’année 2021, ne sont pas nécessairement à oublier d’un revers de la main. Au contraire, malgré les conséquences de la pandémie et les difficultés de livraisons en raison des problèmes d’approvisionnement de composants, Volvo Cars a réussi à grossir ses ventes mondiales de 5,6 % en immatriculant 698 693 voitures neuves, sur un marché mondial en hausse de 3 %. « En 2022, il faudra bien évidemment atteindre la barre des 700 000 » commente Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France, qui souligne également « la belle résilience de l’entreprise ». A travers ce chiffre global, la gamme électrifiée Recharge (hybride rechargeable et 100 % électrique) représente 27 % des ventes, soit une progression de 64 % par rapport à l’exercice précédent. Cette performance a été portée par l’ensemble des régions de commercialisation que sont l’Amérique (149 600 unités ; +12,6 %), l’Europe, Moyen-Orient et Afrique (320 100 unités ; +2,6 %) et l’Asie-Pacifique (229 000 unités ; +5,6 %), toutes en progression. En Europe justement, le Grande-Bretagne a pris la tête dans le classement des livraisons (48 276 immatriculations), talonnée par la Suède (47 805 ventes), l’Allemagne (43 783 unités), l’Italie (19 786 ventes) et la France qui gagne une place (18 877 unités).

Du côté de la gamme, le trio de tête en termes de ventes sont le XC60 avec 215 635 unités (+12,5 %), suivi de près par le XC40 avec 201 037 voitures (+8,4 %) et le XC90 qui s’est écoulé à 108 231 exemplaires (+17,1 %). En parallèle, la gamme 60 et 90 enregistre un volume de 173 789 unités, soit un recul 9,6 %. « Très solide sur nos cœurs de gamme et un petit tassement sur ce qui est un peu moins en avant dans la volumétrie » observe le dirigeant.

Sur la route vers l’électrification et son objectif de devenir un constructeur 100 % électrique en 2030, les signes sont plus que favorables. Sur la région EMEA, la part du mix de la gamme Recharge a représenté 41,6 % (dont 5,2 % de pures électriques). « L’Europe est très avancée dans sa phase d’électrification », devançant ainsi les 23,4 % en Amérique et les 9,1 % au sein de l’APAC.

Zoom sur le marché français

« Les performances ont été exceptionnelles car nous avons battu quasiment tous les records que nous pouvions battre dans cette année qui a été horriblement compliquée » analyse Yves Pasquier-Desvignes. En effet, Volvo Car a enregistré sa meilleure part de marché l’année dernière depuis son introduction sur le territoire en 1958 (1,04 % vs 0,99 %) avec 17 285 véhicules vendus l’an passé, contre 16 412 en 2020. Le précédent record a été validé en 1985. Encore une fois, le XC40, le XC60 et le XC90 se partagent les trois premières marches avec respectivement 8 324, 5 216 et 2 004 unités. D’ailleurs, dans le même ordre, ces trois véhicules arrivent chacun troisième position sur le marché des SUV premium derrière les allemands Audi, BMW et Porsche.

Sur les 17 285 livraisons globales, 63 % concernent des véhicules de la gamme Recharge. De plus, la barre du millier d’unités commandées en 100 % électriques a été dépassée. La marque solde également un record de commandes Volvo Car Fleet Services (3 800 commandes) et un record des ventes Volvo Selekt (7 500 VO). Enfin, 2021 représente également la meilleure année en chiffre d’affaires pièces de rechange et accessoires.

Côté réseau, « nous sommes au maximum [de points de vente] sur la France » selon Yves Pasquier-Desvignes. Les 125 sites présents sur le territoire national (dont 42 % sont exclusifs), sont partagés entre 49 groupes de distribution, dont le taux de rentabilité devrait tendre vers les 1,4 % (1,2 % en 2020).

Perspectives pour 2022

L’un des éléments marquants de ce nouvel exercice sera le changement de gouvernance à la tête de Volvo Car Group. De fait, après dix années de présidence (et douze au sein du conseil d’administration), Hakan Samuelsson va laisser sa place à Jim Rowan, un Ecossais issu de la filière technique et technologique, à compter du 21 mars prochain. Le futur ex-président incarne « la transformation de l’entreprise » résume Yves Pasquier-Desvignes, puisqu’il a su propulser les ventes de la marque de 421 951 véhicules neufs en 2012 à 698 693 unités en 2021. « C’est un beau saut qualitatif et quantitatif ! ».

« Le marché ne retrouvera pas ses couleurs d’entant à 2 millions et plus à fin 2022, admet le dirigeant. Nous ne sommes pas encore sortis de ces phénomènes sanitaires et la crise des matériaux bloquera l’ensemble du marché ». Ce dernier anticipe un marché à 1,8 millions d’unités, soit 8,4 % de progression par rapport à l’année dernière. En France, le constructeur prémium prévoit 20 000 ventes en 2022 dont 70 % de véhicules électrifiés (57 % de PHEV et 13 % de BEV). « Evidemment ce chiffre va dépendre de ce que la production est capable de nous livrer ». Affaire suivre donc.