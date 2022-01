Volvo continue sa success story auprès des flottes en France

Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France, a présenté de très bons résultats commerciaux de la marque en 2021. 17285 immatriculations, en progression de 5,3% par rapport à 2020, et un record de part de marché à 1,04 point, marque de 1983 effacée. Sur le segment premium, la marque revendique 11% de part.

Les modèles phares restent l’affaire d’un trio désormais bien connu : XC40 (8324 unités soit 48,6% du mix), XC60 (5216 unités soit 30,2% du mix) et XC90 (2004 unités soit 11,6% du mix). Il va de soi qu’il est encore trop tôt pour que le SUV C40 Recharge ait fait bouger les lignes.

Un ancrage toujours très solide en LLD

Au niveau des canaux, Volvo continue d’enregistrer d’excellentes performances auprès des professionnels : 10% de ventes à sociétés et 36% de ventes en LLD. Le canal des particuliers reste en retrait, 25% des ventes, contre 43% pour le marché global et un peu plus de 30% pour les marques premium, cette dernière valeur étant l’objectif de Volvo, à terme. La location de courte durée a représenté 9% des ventes, un canal toujours important pour soutenir l’activité VO et le label VO Selekt (7500 ventes en 2021, en progression de 14%, record depuis sa création en 2010), tandis que les VD (véhicules de démonstration et de courtoisie) ont progressé pour atteindre 18% des volumes.

Des partenariats financiers performants

« En LLD, nous avons enregistré 6200 immatriculations, avec une progression de 12% des commandes pour Volvo Car Fleet Services », pointe Yves Pasquier-Desvignes, avant de poursuivre : « Nos partenariats financiers ont bien fonctionné, via BNP PF (Volvo Car Financial Services), avec 3403 véhicules neufs financés, en hausse de 21% par rapport à 2020. La pénétration de VCFS est de 40,6% sur les VN éligibles, contre 34,6% en 2020 ». En VN, le montant moyen financé s’établit à 36000 euros, pour une production financée annuelle de 122,2 millions d’euros, en forte progression (+35,5%).

L’activité sur le VO est plus réduite : 726 véhicules financés, pour un montant moyen de 15000 euros et une production annuelle de 11,1 millions d’euros (+5,7%).

D’une manière générale, la part des produits locatifs a diminué entre 2020 et 2021, ce qu’i s’explique par une performance perfectible sur le VO, un axe d’amélioration à l’agenda 2022.

Le « 100% électrique » à 70% du mix des ventes de Volvo en 2022

Cette année, si la marque compte atteindre 20000 immatriculations (+6,5%), sur les segments professionnels, elle cherchera surtout à garder des fortes positions. L’électrification de sa gamme va l’y aider, les motorisations électriques étant attendues à 70% du mix, 57% en PHEV et 13% en BEV, grâce au C40 Recharge en année pleine notamment. Notons encore que la V60, qui se vend exclusivement à sociétés, bénéficiera d’un nouveau moteur essence plus performant, le B3 remplaçant le T3, afin d’assurer ses volumes et une certaine profondeur de gamme.