Volvo révèle ses objectifs de vente pour les modèles EX90 et EX30

« C’est une première nationale très importante pour nous », souligne Marc Debord, directeur de la communication de Volvo Cars France. La marque suédoise a choisi le Studio Ephémère installé à Aubervilliers (93) pour dévoiler ses nouveaux modèles EX90 et EX30 aux journalistes, puis dans un second temps à son réseau de distribution et partenaires. Disponibles en précommandes depuis novembre 2022, les deux nouveautés marquent « la concrétisation du virage stratégique et technologique que prend la marque, sans pour autant abandonner les 96 années d’histoire et d’ADN Volvo », confirme Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Cars France. De fait, désormais chaque nouveau modèle lancé par le constructeur aura uniquement une vocation électrique. « Il n’y aura pas de plan B », prévient le dirigeant.

L’allié des flottes

Avec ses 5,03 mètres de long et sa posture statutaire, le EX90 s’impose comme vaisseau amiral de la gamme. « Dans la tradition de la gamme Volvo, on a toujours commencé des nouvelles ères par la famille 90. C’est celle qui va irradier le reste de la gamme », confie Christophe Duchatelle, directeur commercial ventes et service de Volvo Car France. Le SUV de 7 places (de série) est davantage destiné aux marchés nord-américain et chinois, c’est pourquoi il sera fabriqué sur ces deux territoires (Ridgeville, aux États-Unis, et Chengdu, en Chine). Les deux sites assureront également les commandes des autres marchés. Les premières livraisons sont attendues pour le troisième trimestre 2024. Pour un tarif de 105 200 euros en entrée de gamme, Volvo promet à ses clients un niveau maximal en termes de sécurité : huit caméras, cinq radars, seize capteurs à ultrasons aussi bien installés sur la carrosserie que dans l’habitacle. La nouveauté est la caméra Lidar installée en haut du pare-brise. Elle offre une portée sur 250 mètres de jour comme de nuit, renforcée par la nouvelle signature lumineuse digitale. De plus, un détecteur interne pourra analyser l’état de fatigue du conducteur et en cas d’assoupissement ou de malaise, informera le véhicule qui ralentira progressivement pour se stationner en dehors de la route. Enfin, un détecteur des occupants avertira le conducteur si un enfant ou un animal est oublié dans l'habitacle.

Sur ce modèle, la marque anticipe une répartition des ventes à hauteur de 90 % pour les entreprises, 10 % pour les particuliers. C’est plus que le mix de vente global de Volvo France qui s’établit à 60 % pour les ventes BtoB et 40 % pour le BtoC.

Un nouvel entrant sur le B-SUV

Son petit frère, le EX30 est moins sophistiqué d’un point de vue technologique, mais il a vocation à trouver sa place auprès d’une clientèle plus jeune et urbaine. Il va ainsi s’attaquer à un segment inédit pour Volvo, celui du B-SUV qui représente 20 % du marché français. Il sera fabriqué dans l’usine Geely de Zhangjiakou, en Chine au cours du quatrième trimestre 2024. Thomas Bouilly, responsable de la communication monde de Volvo Cars, évoque même une potentielle production européenne à Kosice, en Slovaquie où une nouvelle usine sera opérationnelle en 2026. Elle devrait permettre de satisfaire la demande croissante en faveur des véhicules électriques.

Avec ses 2,23 mètres de long, le SUV compact ne dispose que de cinq places. Il est proposé avec un toit noir et cinq teintes de carrosserie dont les nouvelles « Bleu Nuage » et « Jaune Floral ». Cette dernière semble d'ailleurs plaire aux acheteurs puisqu’elle représente 10 % des commandes françaises.

Avec un prix de départ à partir de 37 500 euros, le SUV compact peut bénéficier du bonus écologique de 5 000 euros. D’ailleurs, la marque espère vendre 7 000 unités en année pleine – devenant ainsi le véhicule le plus vendu de la gamme – avant d’atteindre rapidement les 10 000 unités dans l’Hexagone, tout en sachant que la marque y a immatriculé 13 515 véhicules neufs l’an passé. Elle vise les 18 000 unités pour cette année. Le mix de vente est de 60 % pour les particuliers et 40 % pour les entreprises. « C’est un véhicule grâce auquel on pense aussi toucher des clients habitués des berlines du segment C car en termes de prix et d’utilisation le EX30 s’en rapproche », complète Christophe Duchatelle. Et le XC40 Recharge dans tout ça ? « La famille 40 reste au catalogue et sera le deuxième véhicule le plus vendu de la gamme. Le XC40 garde un l’avantage en termes d’autonomie avec une centaine de kilomètres en plus, et de l’espace en plus. Donc il y a véritablement de la place pour les deux modèles dans la gamme », conclut-il.