Volvo est la marque préférée des concessionnaires automobiles en Espagne

Comme Mobilians (ex-CNPA) avec Leads Machine et Auto Infos en tant que partenaire éditorial, l’organisme espagnol Faconauto vient de dévoiler sa Cote d’amour des constructeurs, réalisée avec MSI. L’étude « V_Con » couvre les concessionnaires de 22 marques automobiles, soit 90 % du marché espagnol.

Cette année, Volvo figure sur la première marche du podium avec une note de 9,3, devant Cupra (8,6) et Seat (8,4). À l’inverse, les marques les moins bien notées sont Peugeot (2), Opel (2), et Citroën (1,8). Par ailleurs, Renault (5e avec 8,1) et Dacia (7e avec 7,4) sont bien placées.

La rentabilité des concessionnaires automobiles s'érode

66 % des concessionnaires situent leur rentabilité sous le seuil de 1 %, et 27 % d’entre eux font état d’une rentabilité négative. Ils ne sont que 12 % à revendiquer une rentabilité supérieure à 2 %. Sur ce point central, les réseaux Volvo, BMW et Cupra sont les plus satisfaits, tandis qu’une nouvelle fois, les réseaux Peugeot, Citroën et Opel sont les moins bien lotis.

Coup de froid sur la volonté d'investir

La confiance des concessionnaires connaît un léger rebond par rapport à la précédente étude, 5,8 distributeurs sur 10 estimant que leur marque va rester au niveau dans les cinq prochaines années, soit un demi-point de plus que l’année précédente. En revanche, seuls 4 concessionnaires sur 10 pensent que la valeur de leur affaire s’est améliorée, ce qui vient questionner la volonté d’investir. Sur ce point, les réseaux Volvo, Cupra et Kia sont les plus positifs, tandis que ceux de Peugeot, Citroën en Opel parlent de dégradation.

Réactions nuancées sur le contrat d'agence

Dans le contexte actuel, l’étude commandée par Faconauto a bien entendu sondé les concessionnaires sur leur sentiment par rapport aux négociations sur le futur règlement européen. 40 % des distributeurs pensent qu’on se dirige vers un contrat d’agence. Ils estiment que cela réduira leur stock (34 %), offrira une meilleure visibilité sur les marges (27 %), et nécessitera moins d’investissements de leur part (21 %).

Les politiques commerciales des marques sont globalement jugées sévèrement par les concessionnaires (en dessous de 4/10), avec un 3 pointé pour les objectifs fixés. Les réseaux Cupra, Volvo et Mercedes-Benz sont les plus cléments, alors que les réseaux Opel, Peugeot et Citroën sont les plus sévères.

Les concessionnaires automobiles donnent des notes très moyennes aux constructeurs sur les dossier d'avenir

Au chapitre de la digitalisation, 55 % des concessionnaires jugent que les investissements des marques sont insuffisants, et la qualité et la quantité des leads constructeurs obtiennent la note timorée de 5.

Pour la gestion de l’électrification par le constructeur, la note moyenne est aussi de 5, les réseaux Volvo, Cupra et Renault étant les plus satisfaits, tandis que ceux de Peugeot, Opel et Citroën sont clairement mécontents.

Enfin, pour l’orientation vers les nouvelles mobilités, Volvo, Renault et Kia sont les marques les mieux notées par leurs distributeurs. À l’inverse, Suzuki, Fiat et Opel sont sévèrement jugées.