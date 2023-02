Volvo et Polestar : « Nous c’est nous et eux c’est eux » dixit Yves Pasquier-Desvignes

Le problème juridique qui opposait Polestar à Citroën ayant trouvé une issue, la voie est désormais libre pour l’introduction de la marque sino-suédoise en France. Aucune date précise n’a été fixée, car la direction du groupe doit composer avec les problèmes de pénurie qui entravent la production. Mais ce n’est qu’une question de mois.

Polestar peut faire souffrir Volvo

Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Cars France, s’attend à cette nouvelle situation inédite pour sa marque et reconnaît qu’il y aura une concurrence directe : « Selon les modèles et les niveaux de gamme, Polestar entrera dans la ronde de nos concurrents que sont déjà Audi, BMW, Mercedes-Benz ou encore Porsche avec le Cayenne. Une concurrence qui se renforce d’une manière générale, car il faudra aussi compter avec Lotus ». À ses yeux, c’est « un concurrent qui peut faire souffrir Volvo, oui ». C’est déjà le cas en Espagne, par exemple, où Polestar, dirigée par Stéphane Le Guével, a réussi et son lancement et vient d’ailleurs d’ouvrir un nouveau showroom à Madrid, après Barcelone. Des concessions conçues comme des galeries d’art connectées, et baptisées « Polestar Spaces ».

Les concessionnaires Volvo seront prioritaires pour distribuer Polestar en France

Si Yves Pasquier-Desvignes sépare bien les choses avec cette formule « eux c’est eux, nous c’est nous », il indique aussi que les distributeurs Volvo français seront prioritaires pour commercialiser Polestar, sur la base du volontariat et de l’adéquation de la zone de chalandise. Pour les activités d’après-vente, les contrats seront aussi proposés aux membres du réseau actuel. Il faut y voir une opportunité de diversification et de renforcement dans le périmètre du premium avec une marque qui résonne aux oreilles des passionnés et qui peut servir de laboratoire pour le mode de distribution et certains services. Rappelons que la marque Volvo vient de lancer un plan de transformation ambitieux avec son réseau français. En outre, Yves Pasquier-Desvignes assure comprendre la stratégie du groupe, l’intérêt de la paroisse et non du seul clocher Volvo en somme.

3, 2, 1… lancement réussi pour Polestar

En 2022, grâce à un dernier trimestre de très bonne facture, Polestar a dépassé son objectif initial de 50 000 ventes, portée par le succès du modèle Polestar 2. En 2023, la marque table sur une croissance de 60 % pour atteindre le cap de 80 000 ventes en bénéficiant du SUV Polestar 3, particulièrement bien né, en qualité de cousin du…Volvo EX90 ! Le plan produits à court terme est dense et cohérent, avec un SUV coupé Polestar 4 dans l’air du temps et le futur vaisseau amiral Polestar 5 en "mode missile" avec une double motorisation pour un total de 884 ch et 900 Nm. De quoi aller chasser dans les terres du très haut de gamme. En Europe, Polestar opère déjà dans de nombreux pays : en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, au Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, au Portugal, et dans les pays scandinaves (Danemark, Norvège et Suède).