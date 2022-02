Volvo et Polestar ouvrent une aire électrique commune en Allemagne

Mis en service aujourd’hui, « à proximité immédiate de l’autoroute A8 très fréquentée au sud de Munich », selon les affirmations des constructeurs suédois, l’emplacement de recharge bénéficie d’un fort potentiel de visibilité dans la mesure où cet axe routier voit défiler 82 000 véhicules quotidiennement. L’aménagement éphémère dispose de quatre bornes de recharge rapides de 150 kW, utilisables gratuitement par les automobilistes allemands. Les batteries de 78 kWh de la Volvo C40 Recharge ou de la Polestar 2 peuvent y être rechargées à 80 % en moins de 40 minutes. Cependant, les deux marques précisent que tous les véhicules, toutes marques confondues, peuvent utiliser cette installation.

Par ailleurs, Volvo et Polestar proposent également aux conducteurs de réaliser des essais routiers à bord des modèles entièrement électriques des deux gammes. Pour se faire, il leur suffit de pousser la porte de l’un des deux bâtiments, ouverts tous les jours de 9 heures à 20 heures, pour prendre rendez-vous (cette démarche est réalisable en ligne également). Un Volvo XC40 Recharge Pure Electric est disponible, tout comme deux crossovers Volvo C40 Recharge Pure Electric et trois Polestar 2. Seuls un permis de conduire valide et une carte d’identité sont requis.

Cette aire de recharge sera désinstallée fin avril prochain. Polestar et Volvo n’ont pas communiqué sur un éventuel déploiement de type de concept commun dans d’autres villes allemandes ou européennes.