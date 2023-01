Volvo et son réseau lancent le programme Transformer

Le président de Volvo Cars France, Yves Pasquier-Desvignes, annonce que la marque et son réseau de concessionnaires travaillent de concert sur un plan de transformation de long terme. Ce programme participatif, financé par la marque, s’appuie sur ses directions régionales, des coachs indépendants et des coordinateurs en concession.

Après un exercice 2022 nuancé, les problèmes de production venant quelque peu parasiter une activité commerciale pourtant bonne, Volvo mise sur une forte croissance en France à l’horizon 2026 où la marque table sur un doublement de ses ventes (36 000 unités), notamment grâce à l’apport du futur B-SUV 100 % électrique qui sera dévoilé en juin 2023.

Le réseau Volvo a dégagé une rentabilité moyenne de 1,7 % en 2022

Pour accompagner cette croissance, Volvo compte sur les performances de son réseau et vient de lancer le programme Transformer 2023-2026. « C’est un travail de co-construction avec nos partenaires concessionnaires et nous n’avons absolument pas une approche top-down. Il s’agit de travailler sur les trois grands axes qui nous attendent : une croissance très soutenue, l’électrification et la digitalisation », pose Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Cars France.

Le réseau Volvo s’appuie sur 44 investisseurs, pour 125 sites dont 40 % de sites exclusifs. En 2022, il a dégagé une rentabilité de 1,7 %.

Un programme centré sur l’opérationnel et le jeu collectif

Ce programme Transformer, financé par la marque, est basé sur le volontariat, mais a déjà recueilli l’adhésion de 97 % du réseau. Le programme prépare les objectifs de 2026 avec un cycle de 17 mois qui se caractérise aussi par le fait qu’il sera sur-mesure, selon les spécificités de chaque groupe de distribution et de chaque concession. D’un point de vue opérationnel, il embarque donc la direction de la marque, mais aussi 6 coachs indépendants, travaillant de concert avec les directions régionales, et les référents désignés au sein des concessions. 120 « transformers » et coordinateurs seront ainsi formés, avec une approche très business et concrète. « Nous sommes très enthousiastes, d’autant que nous avons une bonne relation avec notre réseau, comme en atteste notre 2ème place dans la dernière Cote d’Amour des constructeurs, qui vient confirmer de bons résultats depuis plusieurs années. Je travaille très bien avec Elysée Touboul (ndlr : président du groupe Elysée Automobiles et du groupement des concessionnaires français de Volvo) qui est toujours à la recherche de solutions efficaces quand il y a des problèmes à résoudre. Nous partageons le fait de ne pas rechercher le conflit », souligne Yves Pasquier-Desvignes.

Dissociation du programme Transformer et d’un éventuel contrat d’agent

Yves Pasquier-Desvignes précise encore que ce programme Transformer est décorrélé des discussions sur le contrat d’agent : « Nous d’avons pas de pression de la maison-mère sur ce dossier, nous travaillons de manière progressive. En 2023, le contrat d’agent sera mis en place au Royaume-Uni, avant une implémentation en Allemagne et en Suède dans un deuxième phase. La France suivra peut-être ensuite, sur la base des enseignements de ces pays, mais après 2024. Le programme Transformer est orienté vers l’opérationnel, sans inclure le volet contractuel à proprement parler ».