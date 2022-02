Volvo France se réorganise autour du client

Pour améliorer ses performances, Volvo Car France a décidé de regrouper sous l’entité « direction commerciale ventes et services » ses trois divisions existantes : « commerciale », « marketing et communication » et « service après-vente ». En parallèle, un pôle dédié à l’expérience client voit le jour.

« Notre structure humaine en France opère une mutation pour s’adapter à la transformation de notre environnement, explique Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France. La nouvelle organisation de Volvo Car France, en parallèle de nos plans de croissance, d’électrification et de digitalisation, doit nous permettre de répondre au mieux à la demande de nos clients dans un monde en profonde révolution technologique et comportementale ». Néanmoins, malgré leur remaniement, les deux nouveaux départements que sont « commerciale ventes et services » et « expérience client » conserveront leurs missions en lien avec les véhicules neufs et d’occasion, ainsi que les activités de pièces de rechange et accessoires, et de services.

Dans le détail, la première unité, pilotée par Christophe Duchatelle, concentrera la totalité des activités commerciales et des outils commerciaux de l’analyse de marché à la définition des produits et des prix avec l’objectif de proposer l’offre la plus juste possible pour ses clients et leur apporter plus grande satisfaction. En parallèle, l’équipe de la seconde cellule, supervisée par Patricia Michellier, prendra en charge la totalité des points de contact clients entre la marque et ses clients, et regroupera sous une même bannière les expertises liées à la communication, au web marketing, à l’influence, à la gestion de la relation client et de la qualité.

À travers sa nouvelle organisation, Volvo Car France compte adopter une orientation davantage axée vers le client, en plaçant les besoins et la satisfaction de celui-ci au centre de ses considérations. La création de ces deux nouvelles directions va permettre à l’entreprise d’adopter une nouvelle méthode d’analyse de la performance basée sur l’indice de qualité de la relation avec ses clients.