Volvo garantit ses pièces de rechange à vie

Volvo annonce qu’il lance la « garantie à vie » pour ses pièces de rechange d’origine achetées et montées dans son réseau agréé, la mesure étant rétroactive au 1er janvier 2022. Cependant, plusieurs exemptions sont spécifiées : « garantie non applicable aux batteries, logiciels non liés au remplacement de pièces, consommables, pièces d’usure, pièces soumises à un remplacement périodique, accessoires d’origine Volvo et pièces remplacées dans le cadre de la garantie constructeur ».

Au service de l’expérience des clients Volvo

« Nous avons prouvé à de multiples reprises que le bien-être et la sécurité de nos clients étaient au cœur de nos préoccupations. Nous n’avons de cesse d’imaginer des solutions pour simplifier à chaque étape leur expérience avec la marque Volvo et la garantie à vie des pièces de rechange est une nouvelle illustration de cette volonté. Avec ce programme de garantie, couvrant les pièces de rechange au sein de notre réseau agréé, nous assurons à nos clients de bénéficier toujours d’une voiture à son plus haut potentiel de sécurité, d’un haut niveau d’expertise lors des interventions techniques et de la tranquillité d’esprit », commente Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France.

