Volvo Group ouvre un hub d’innovation CampX en France

Volvo Group vient d’annoncer qu’il ouvrait un nouveau hub d’innovation en France, à Lyon. Le concept de centre CampX vise à stimuler le travail des ingénieurs de Volvo avec des start-up afin d’accélérer le time to market de certains projets, mais aussi à avoir un rôle d’incubateur avec de très jeunes start-up.

Le centre CampX de Lyon, localisé à proximité du siège de Renault Trucks, vient s’intégrer dans un réseau constitué de trois autres hubs, à Göteborg en Suède, à Bangalore en Inde et à Greensboro aux États-Unis. Le CampX de Göteborg a naturellement été le premier à voir le jour en 2019.

CampX Lyon sera spécialisé sur la décarbonation en zones urbaines

CampX Lyon sera focalisé sur des recherches sur la décarbonation, les logistiques urbaines et les nouveaux services que réclament ou réclameront les clients dans les mégapoles. L’entité a déjà noué sept partenariats et ses dirigeants estiment que ses premières applications de marché seront rapides.

« Le changement climatique est de loin le défi le plus important pour notre génération. Dans le même temps, les besoins en transports et en infrastructures sont de plus en plus importants et nous devons être capables d’y répondre avec des solutions de mobilités durables. Volvo Group est engagé dans la décarbonation des transports qui passe notamment par l’électrification, l’autonomisation de la conduite et la digitalisation. CampX est notre moteur stratégique pour donner du souffle à cette transformation. Avec des partenariats avec des start-up innovantes, il est plus simple d’entrer dans une logique de co-création et d’aller plus vite », expose Lars Stenqvist, Chief Technology Officer de Volvo Group.

Rappelons que Volvo Group réunit les activités camions et bus (Volvo Trucks), mais aussi celles liées aux infrastructures, aux solutions énergétiques pour la marine ou les industries. Présent sur 190 marchés, le groupe emploie 100 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 45 milliards d’euros en 2022.