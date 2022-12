Volvo investit le salon Nautic à Paris

Comme de coutume depuis 2018, Volvo est partenaire du salon Nautic qui se tient actuellement à Paris au Parc des expositions de la porte de Versailles. La marque d’origine suédoise met en avant la mobilité 100 % électrique avec un stand dédié et un centre d’essais.

Volvo, désormais sous le pavillon du groupe chinois Geely, renouvelle son partenariat avec le salon Nautic qui se tient à Paris du 3 au 10 décembre 2022. « Nous mettons à disposition de l'organisation du salon nautique de Paris (Nautic Paris Boat Show) une flotte de 12 véhicules Volvo 100 % électriques et hybrides rechargeables », indique Patricia Michellier, responsable de l’expérience client chez Volvo Car France.

Pleins feux sur les modèles XC40 et C40

Par ailleurs, la marque dispose d’un stand d’exposition situé dans le hall 1 du Parc des expositions de la porte de Versailles où des product genius présentent les modèles XC40 et C40, mais aussi les solutions de recharge disponibles et les bonnes pratiques de l’éco-conduite. Un centre d’essais, baptisé Volvo Recharge Station, est aussi déployé à l’extérieur pour proposer des tests routiers grandeur nature. C’est naturellement la gamme Recharge 100 % électrique qui est mise en exergue à cette occasion.

L’implication de Volvo est protéiforme sur Nautic

Volvo profite aussi de l’événement pour s’associer à différentes animations en participant, par exemple, au Nautic Paddle sur la Seine, la plus grande course de paddle au monde, par le biais de collaborateurs du siège français et de son réseau de concessionnaires.

Volvo confirme aussi son soutien à l’association Les Z’Enfants de l’Auto, qui a récemment accueilli Luca de Meo parmi ses membres, à l’occasion du salon Nautic de Paris, en organisant une visite spéciale pour une cinquantaine d’enfants, avec de nombreuses animations.