Volvo, l’adieu au diesel

A l’occasion d’un sommet du climat organisé à New York, aux Etats-Unis, Volvo a annoncé qu’il produirait ses derniers véhicules diesel au début de l’année 2024. Cette date symbolique s’inscrit dans le fil de la décision prise par Volvo l’an dernier d’arrêter toutes les recherches sur les moteurs thermiques.

Volvo a déjà stoppé les recherches sur les motorisations thermiques

En novembre 2022, Volvo avait vendu sa participation dans Aurobay, la coentreprise qui réunissait ses actifs sur les moteurs thermiques. « Nous ne dépenserons plus un seul euro de notre budget de recherche et développement pour les moteurs à combustion interne », assène Jim Rowan, directeur général de Volvo Cars.

Premium et encore très européenne, Volvo se tourne logiquement vers la voiture électrique

Il faut y voir un arbitrage stratégique du groupe chinois Geely, propriétaire de Volvo et de nombreuses autres marques (Polestar, Lotus, Proton…). En effet, la filiale Aurobay reste sous le giron de Geely et c’est même l’exact pendant de Horse chez Renault. Horse dont Geely est actionnaire. Le groupe chinois dirigé par Li Shufu ne renonce pas aux technologies thermiques, mais attribue des marchés et des technologies spécifiques à ses différentes marques. Avec son positionnement premium et des activités significatives en Europe, Volvo a intérêt à concentrer ses efforts sur le véhicule électrique.

L'effondrement du diesel est récent en Europe

Jim Rowan ne dit pas autre chose en affirmant que Volvo sera une marque 100 % électrique en 2030 et qu’elle vise la neutralité carbone en 2040. « Notre décision d’arrêter le diesel dès 2024 démontre qu’on peut prendre des décisions très rapides et à quelle vitesse évolue l’industrie automobile et les clients. En effet, en 2019, il y a seulement quatre ans, le diesel était encore notre pain blanc en Europe, comme pour de nombreux constructeurs », souligne le dirigeant.

Sur le marché européen des véhicules neufs, le diesel est en chute libre et après avoir longtemps représenté plus de la moitié des ventes, il ne pèse plus guère que 15 %. En outre, l’interdiction du diesel, et des véhicules thermiques, figure comme chacun sait à l’agenda de l’Union européen.

La prochaine étape intéressante consistera à observer comment Geely positionne Volvo par rapport à Polestar, qui fait déjà le choix du tout électrique. La différenciation s’opérera notamment sur les silhouettes des voitures et sur leur pricing.