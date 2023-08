Volvo lancera son premier monospace électrique en novembre 2023

Il faudra encore un peu de patience avant de découvrir le premier « salon sur roues » de la marque suédoise. En effet, cette dernière va ajouter une nouvelle corde à son arc en commercialisant son premier monospace premium 100 % électrique, conçu « pour la détente et l’aventure, pour le travail et les voyages ». À l’instar des SUV XC40, XC60 et XC90, le monospace héritera d'un patronyme composé de lettres et de chiffres : EM90. « Dans la tradition de la gamme Volvo, on a toujours commencé des nouvelles ères par la famille 90. C’est celle qui va irradier le reste de la gamme », expliquait d'ailleurs, Christophe Duchatelle, directeur commercial ventes et service de Volvo Car France, en juillet 2023, lors de la présentation des nouveaux EX90 et EX30. EM90 n’échappe donc pas à la tradition.

Une présentation officielle en novembre 2023

Dans une vidéo, l’EM90 semble hériter de lignes proches du mini van électrique Zeekr 009, uniquement disponible en Chine, et proposé par le groupe Geely (Volvo fait partie de cette entité). Pour confirmer ou non si le EM90 sera une copie du Zeekr 009, il faudra attendre sa révélation mondiale prévue le 12 novembre prochain. À cette occasion, Volvo annonce l’ouverture des précommandes pour le marché chinois dès cette même date. Quid pour le reste du monde ? Le constructeur suédois n’a pas précisé si d’autres territoires, notamment la France, allaient accueillir ce nouveau véhicule. Il précise seulement à travers un court communiqué que « de plus amples informations et détails seront communiqués dans les mois à venir ».

Avec l'EM90, Volvo poursuit sa stratégie d’électrification. D’ici 2025, la marque suédoise prévoit que ses modèles 100 % électriques représentent 50 % de ses ventes mondiales et que les modèles hybrides représentent les 50 % restants. Puis à partir de 2030, toutes les voitures vendues seront uniquement 100 % électriques.