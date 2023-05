Volvo retient Bee2link pour ses voitures d’occasion

Volvo Car France et son réseau pourront s’appuyer sur le Pack VO de bee2link pour proposer un parcours clients fluide et unifié dans le cadre du nouveau label Selekt. Un choix validé après un test probant de Bee2link au sein du groupe de concessions automobiles Sipa.

Déjà partenaire de Volvo Car France sur son outil de reprise de véhicules d’occasion en ligne, bee2link group est désormais certifié et recommandé par le constructeur auprès de son réseau de distributeurs (125 points de vente gérés par 44 partenaires), sur son Pack VO. Bee2link poursuit donc son développement aux côtés des marques automobiles et de leurs réseaux, après des accords passés avec Volkswagen, Nissan, Stellantis ou Hyundai, par exemple.

Le label VO Volvo Selekt prend une nouvelle dimension

Volvo a récemment procédé à la refonte de son label VO en l’élargissant à tous les véhicules d’occasion de la marque âgés de 10 ans maximum et ne dépassant pas les 150 000 kilomètres. La marque du groupe chinois Geely propose aussi de nouvelles « extensions de garantie pour les véhicules de moins de 2 ans et tous les modèles 100 % électriques certifiés Volvo Selekt, et donnant accès à la possibilité d’échanger son VO dans un délai de 30 jours ou la limite de 1 500 kilomètres ».

Après avoir adopté l’outil de reprise de VO en ligne de bee2link, Volvo franchit une nouvelle étape pour proposer un parcours clients unifié dans le cadre de ses activités VO sous label.

Un test concluant au sein du groupe sipa

Cette décision a été entérinée après un test concluant effectué avec le groupe sipa, distributeur automobile de référence de la marque Volvo, mais également utilisateur des solutions digitales de bee2link sur les marques Volkswagen, Fiat, Seat et Hyundai. Le Pack VO de bee2link a été déployé avec ses quatre fonctions majeures : la gestion et l’estimation de reprise des VO, la gestion et l’optimisation du stock de VO, la vente multicanale et le CRM.

« Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner bee2link dans le déploiement de sa plateforme digitale, dans le cadre du label Volvo Selekt. Le Pack VO de bee2link nous offre une connectivité 360° sur tous les points d’interaction avec nos clients et nous permet de piloter un parcours de vente VO multicanal complet, du sourcing VO jusqu’à l’édition du bon de commande. Une valeur ajoutée pour nous mais également pour nos clients qui pourront désormais bénéficier d’une expérience d’achat, comparable aux acteurs du e-commerce », détaille Jean-Pascal Brochard, directeur de plaque chez sipa.

Un choix qui peut faire école, les groupes ABVV et Rouyer étant aussi sur le point d'opérer une migration vers le Pack VO de bee2link.

Avec Cosmobilis, bee2link bénéficie d’un effet accélérateur

« Si ce partenariat confirme une nouvelle fois la pertinence de nos offres et notre savoir-faire, il nous ouvre également la voie pour accompagner les distributeurs et les constructeurs dans la mise en œuvre de leur promesse client, tant sur le digital qu’en point de vente physique, en France comme à l’international », souligne Benoît Bachelot, directeur du projet chez bee2link.

Rappelons que lors du Mondial Automobile de Paris 2022, bee2link avait rejoint Cosmobilis (BYmyCAR, mais aussi Elite Auto, ProxAuto, Fleetway, En Voiture Simone, Ucar mobility Group ), co-fondé par Jean-Louis Mosca et Carlos Gomes, un groupe qui vise 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires cette année et qui permet d’avoir les moyens de ses ambitions et de ses développements.