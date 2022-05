Volvo simplifie encore sa gamme en France et revoit ses prix à la hausse

En raison de l'électrification progressive des véhicules, des enjeux de réduction des émissions de CO2 et des différentes crises, les constructeurs simplifient désormais leur gamme et réévaluent leurs tarifs à la hausse en raison de l'inflation du prix des matières premières. C'est le cas de Volvo qui annonce une nouvelle simplification de sa gamme en France.

Volvo Car France poursuit sa logique de simplification de gamme, ainsi la finition d’entrée de gamme « Essential » présente sur ses modèles XC40 et V60 disparait, laquelle représentait un faible mix des commandes. La finition Start devenant à présent la finition d’accès sur l’ensemble de la gamme Volvo en France. En conséquence à la hausse de prix des matières premières nécessaires à la production de ses voitures, Volvo Car France revoit également à la hausse les prix de ses modèles, à compter du 2 mai 2022.

La finition d'entrée de gamme "Essential" disparaît

Le constructeur poursuit la logique de simplification de sa gamme et ferme le niveau de finition « Essential », qui correspondait à l’entrée de gamme des modèles XC40 et V60. Désormais, la gamme du constructeur s’organise autour de quatre niveaux de finitions « Start », « Plus », « Ultimate » et la finition performance « Polestar Engineered » présente sur la gamme 60, tous riches d’équipements de sécurité active et passive, de confort et de navigation.

Hausse des prix de tous les modèles

En parallèle, la marque automobile premium réévalue les prix de tous ses modèles, conséquence de la hausse des prix des matières premières nécessaires à la production de ses véhicules. Seuls les modèles 100 % électriques, C40 Recharge et XC40 Recharge, dans leur finition d’entrée de Gamme « Start », ne sont pas concernés par cette hausse et restent ainsi éligibles au bonus écologique à l’achat d’un véhicule électrique de 5 000 € après remise conseillée de 4%. A noter qu'à compter du 1er mai, seuls les clients des niveaux de finition Plus et Ultimate continueront de bénéficier de l’offre de Volvo Car France de 3 ans d’assurance tous risques offerte (clients particuliers et professions libérales).