Volvo Suède déploie un projet pilote de vidéos automatisées pour ses VO

Volvo Suède vient de choisir la jeune entreprise locale Phyron pour sa solution de vidéos automatisées gérées par intelligence artificielle. Ce système permettra à 30 distributeurs de la marque en Suède de déployer cette technologie dans le cadre du label Volvo Selekt. Ce système prend place dans un projet pilote qui consiste à transformer en quelques minutes plus de 1 500 annonces de véhicules d’occasion en vidéos de qualité. Cette transformation repose sur le logiciel de la société suédoise.

Création automatisée

Le système mis en place par Phyron se base sur les informations clés de chaque véhicule et sur un minimum de trois photos. L’intelligence artificielle travaille sur ces images pour en faire une vidéo, en ajoutant automatiquement un fond neutre, des effets spéciaux, les caractéristiques de la voiture, les offres proposées, le prix et le logo du distributeur. Le logiciel peut traiter un nombre illimité de vidéos en même temps et les générer en une dizaine de minutes selon Phyron. L’intégration sur un site internet ou au sein d’un réseau est aussi prise en charge par le logiciel. Ce dernier peut également modifier une vidéo en cas de changement d’un des paramètres, comme le prix ou l’offre proposée. Volvo souhaite harmoniser les présentations des véhicules d’occasion de son réseau grâce à ce système et accélérer la rotation des stocks. Cependant, la marque reste discrète sur ses objectifs et sur la suite réservée à ce projet pilote.