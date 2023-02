Volvo Trucks a signé une année record en 2022

Malgré les pénuries, les hausses de tarifs des énergies et des matières premières, et un contexte international très tendu, Volvo Trucks a réalisé le meilleur exercice commercial de son histoire en 2022.

À la clé, 145 195 livraisons de camions, en progression de 19 % par rapport à 2021, et une croissance de sa part de marché sur le segment des poids lourds de plus de 16 tonnes dans 41 pays. Sous l’angle de la marge nette, c’est un élément qui laisse augurer de très bonnes performances financières.

Volvo Trucks a su s'appuyer sur un réseau de concessionnaires très performants

« Nous avons vécu une année fantastique compte tenu des incertitudes et des difficultés que le monde vit. En dépit des pénuries qui ont contrarié la supply chain et l’outil de production, nous avons réussi à augmenter significativement nos volumes et à livrer nos véhicules à nos clients, ce qui est important pour leur activité. C’est un succès collectif et je veux remercier les équipes du siège, les fournisseurs et bien entendu, notre réseau de concessionnaires », explique Roger Alm, président de Volvo Trucks, qui ajoute que les lancements de nouveaux produits et services se sont bien passés et que le groupe a su conquérir de nombreux nouveaux clients.

Les camions électriques sont demandés en Europe et aux États-Unis

Volvo Trucks veut continuer sa stratégie d’électrification et, selon la direction du groupe, la demande de camions électriques gagne en densité. Les marchés moteurs pour les camions électriques sont pour l’heure les États-Unis, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.

« De nombreux clients ont amorcé leur transition énergétique et considèrent donc l’offre de camions électriques. C’est vrai en Europe, périmètre dans lequel nous incluons la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, mais aussi sur d’autres marchés, États-Unis, Canada, Australie ou Brésil, par exemple », affirme Roger Alm.