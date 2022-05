Volvo Trucks augmente de 30 % la vitesse de changement des rapports de la boîte I-Shift

Lancée il y a plus de 20 ans, la boîte I-Shift intelligente et automatique de Volvo Trucks ne cesse de se perfectionner au fil des évolutions technologiques des composants. Un tout dernier développement permet de gagner 30 % de vitesse dans les changements de rapports.

Volvo Trucks annonce avoir rendu plus rapide les changements de rapports de vitesses grâce à un nouveau mode d’interaction entre la boîte de vitesses I-Shift et le moteur. Désormais, l’actionnement de l’embrayage est plus rapide, ce qui raccourcit le temps d’interruption du couple. Le passage de vitesse, plus fluide, rend la conduite plus harmonieuse.

Pour parvenir à un gain de 30 % de temps sur le passage de vitesse, le constructeur a fait appel à des capteurs modernisés qui fournissent des données plus précises au boîtier de commande. Ce dernier comporte un nouveau logiciel et un microprocesseur plus rapide, accélérant les calculs. Ensuite, l’ajout d’un disque au frein de la boîte de vitesses permet une réaction plus rapide ; le passage de rapport est par conséquent effectué plus tôt. Enfin, le volume d’air des différents circuits d’actionnement a été réduit, par exemple, dans les fourchettes de débrayage, l’embrayage et le frein de la boîte de vitesses, pour accélérer le passage de vitesse.

Lancée en 2001, L’I-Shift a été l’une des toutes premières transmissions automatiques conçues pour les poids lourds. Actuellement, tous les camions Volvo sont équipés de l’I-Shift en série, qu’ils soient diesel ou électriques. Depuis son lancement, plus d’un million de véhicules utilisant la technologie Volvo exclusive de l’I-Shift ont été vendus dans le monde.