Volvo Trucks booste l’autonomie de ses camions électriques

Dès cet automne, Volvo Trucks livrera ses modèles de camions électriques FL et FE Electric avec une nouvelle génération des batteries à plus forte capacité qui offrent une autonomie étendue de 42%.

Volvo Trucks a intégré de nouvelles batteries, plus puissantes, dans ses camions électriques de moyen tonnage, FL et FE Electric, offrant jusqu’à 450 km d’autonomie avec une seule charge, soit 42 % de capacité énergétique supplémentaire (275 km au Volvo FE Electric). De quoi permettre un plus grand nombre de missions de transport urbain. Les camions concernés devraient ainsi convenir à la plupart des itinéraires et missions en zone urbaine et fournir l’énergie nécessaire aux équipements de collecte des ordures ménagères ou de construction urbaine.

« Avec 450 km d’autonomie, nos camions électriques sont en mesure de remplacer l’ensemble du parc de camions Diesel urbains de nos clients. Les Volvo FL et FE Electric produisent peu d’émissions et un faible niveau sonore, ce qui présente des avantages pour le climat, le conducteur et tous ceux qui vivent et se déplacent en ville » commente Jessica Sandström, vice-présidente senior de la gestion des produits chez Volvo Trucks.

Plus d'autonomie ou plus de capacité de chargement, au choix

A considérer aussi que la capacité supérieure de chaque batterie réduit le nombre de batteries nécessaires pour obtenir une même autonomie. Si les camions parcourent peu de distance, il reste possible d’augmenter la charge utile en diminuant le nombre de batteries. Chaque batterie non embarquée accroît la charge utile de 500 kg.

Equipés de ces nouvelles batteries, les Volvo FL et FE Electric peuvent être commandés dès maintenant et livrés à l’automne 2023. Depuis 2019, année du lancement de la production de camions électriques, Volvo Trucks a vendu plus de 5 000 exemplaires dans 40 pays. L’objectif du constructeur est que la moitié de ses ventes mondiales de camions soit électrique en 2030.