Volvo Trucks commence à électrifier la ville de Göteborg avec des camions FM

Le spécialiste du transport et de la logistique DFDS a commandé 125 camions électriques FM à Volvo Trucks. Les premières livraisons ont eu lieu et plusieurs camions débutent leur activité à Göteborg, en Suède.

L’ampleur de la commande de DFDS, spécialiste nordique du transport et de la logistique, avait fait grand bruit car elle portait sur 125 camions électriques FM auprès de Volvo Trucks. Les 20 premières livraisons viennent d’être réalisées et l’exploitation des camions Volvo FM Electric débute. Pour 14 poids lourds, il s’agit d’assurer la supply chain de Volvo Trucks pour son usine située à proximité de Göteborg. Le groupe précise que c’est un jalon important par rapport à son ambition d’avoir une supply chain totalement dé-fossilisée à l’horizon 2040. En outre, il précise que 4 des camions livrés ont été conçus avec de l’acier produit sans énergies fossiles.

Une approche coopérative est nécessaire pour atteindre un transport durable

« Nous sommes persuadés qu’il est important que nous montrions l’exemple, en exploitant des camions zéro émission dans nos propres process, afin de créer un système de transport mondial durable », déclare Roger Alm, président de Volvo Trucks, tout en soulignant sa fierté de pouvoir compter un partenaire comme DFDS à ses côtés dans cette démarche. DFDS vise la neutralité carbone en 2050.

« Le remplacement de nos camions diesel par des alternatives comme les Volvo FM Electric aura un impact significatif sur nos émissions. Cet effort dépasse un simple investissement financier et nécessite de travailler de concert avec des industriels et des fournisseurs d’énergies. Cette transition réclame les bonnes infrastructures et une coopération entre plusieurs acteurs de la société. Personne ne peut atteindre ce but en travaillant tout seul », expose Niklas Andersson, vice-président exécutif en charge de la division logistique de DFDS.

4 300 camions électriques Volvo Trucks à la route dans le monde

Depuis le début de la production de camions 100 % électriques en 2019, Volvo Trucks a commercialisé 4 300 unités dans 38 pays. Volvo Trucks propose déjà une gamme de six camions électriques, pour répondre à différents usages, et confirme son objectif de réaliser 50 % de ses ventes de camions neufs dans le monde avec cette technologie.