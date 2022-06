(Vidéo) Volvo Trucks : de nouvelles fonctions pour des manœuvres plus sûres et facilitées

Volvo Trucks propose une série de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la sécurité et l’agrément de la conduite. Elles facilitent les manœuvres de précision dans les espaces restreints et sur les surfaces inégales ou glissantes.

« Grâce à plusieurs modernisations intelligentes de la boîte I-Shift, nous sommes parvenus à proposer une série de nouvelles fonctions qui améliorent l’agrément de conduite, la sécurité et le confort. Chacune d’entre elles est destinée à renforcer la maîtrise du conducteur et la maniabilité pendant les manœuvres » explique Pär Bergstrand, responsable de la chaine cinématique des poids lourds chez Volvo Trucks.

La fonction Terrain Brake permet de conduire à petite vitesse sur un terrain accidenté et déformé en rendant le camion plus facile et plus sûr à manœuvrer. D’ordinaire, si le conducteur freine alors qu’une roue est au bord d’une surface surélevée, le camion est susceptible de changer de trajectoire avant que le conducteur n’ait le temps de freiner de nouveau et il devient difficile de contrôler le véhicule. Terrain Brake a pour avantage d'actionner les freins dès que le conducteur relâche l’accélérateur. Le camion conserve sa position sans se déporter, ce qui permet de petits mouvements très précis. Cette aide, qui rend la conduite plus facile et plus sûre, trouve toute son importance sur les surfaces inégales, comme les chantiers, les mines ou les chaussées déformées, mais peut également être utile aux manœuvres en ville avec ses multiples ralentisseurs et dans les virages.

Change Direction est une autre solution facilitant les manœuvres d’un camion à petite vitesse. Le braquage dans les petits espaces ou la marche arrière jusqu’à une plateforme de chargement nécessitent habituellement des mouvements brefs et précis du conducteur qui alterne entre la pédale de frein et la pédale d’accélérateur. Désormais, au lieu de freiner, le conducteur peut passer la marche arrière pendant qu’il est en marche avant. Cette nouvelle fonction met automatiquement le véhicule à l’arrêt avant d’enclencher la marche arrière ; le conducteur n’actionne que la pédale d’accélérateur. Pour repartir en marche avant, il suffit de repasser la marche avant, tout en maintenant l’accélérateur enfoncé. Pratique !

Enfin, la fonction Active Grip Control améliore sensiblement la stabilité et l’accélération en conditions glissantes. Si le camion commence à déraper, des capteurs permettent au système de commande de réagir intelligemment à l’état de la chaussée pour aider le conducteur à rester sur la route. Cette nouvelle fonctionnalité est également conçue pour réduire le risque de mise en portefeuille et de survirage pendant la conduite à vide.

Par ailleurs, Volvo Trucks a modernisé le régulateur de vitesse pour qu’il puisse être activé à des vitesses aussi basses que 4 km/h, voire 2 km/h, s’il est utilisé avec les rapports extra-lents en option.