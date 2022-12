Volvo Trucks démarre la commercialisation de ses porteurs électriques

Volvo Trucks élargit son offre avec des versions « porteurs » de ses poids lourds électriques FH, FM et FMX.

« Les transporteurs auront ainsi plus de facilité à adopter des véhicules électriques pour leurs livraisons en zone urbaine et à l’échelle régionale » commente Roger Alm, président de Volvo Trucks.

Grâce à différentes options de batterie, de cabine et de châssis, ces nouveaux camions porteurs de fort tonnage peuvent être conçus pour transporter des systèmes de propulsions électriques répondant à un large éventail de tâches spécialisées, notamment la distribution de marchandises, la collecte des ordures ménagères et les travaux de construction. Les nouveaux modèles sont équipés de batteries d’une puissance comprise entre 180 et 540 kWh.

La production des nouvelles variantes commencera au premier trimestre 2023.

« Ces camions peuvent transporter toutes sortes de choses, des plus légères aux plus lourdes. Les clients choisissent l’exacte capacité de batterie dont ils ont besoin et, comme ils ne transportent que les batteries nécessaires, la charge utile du camion est susceptible d’augmenter. En bref, nous avons la solution de transport électrique optimale et la plus rentable, quelle que soit la tâche » ajoute le président dont l’entreprise a pour objectif que la moitié de ses ventes mondiales soient électriques en 2030 au plus tard.