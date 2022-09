Volvo Trucks démarre la production en série de sa gamme lourde électrique

Volvo Trucks démarre la production en série des versions électriques de sa gamme lourde Volvo FM, FH et FMX pouvant atteindre 44 tonnes. Ces trois modèles représentent près des deux tiers des commandes de Volvo Trucks et plus de 90 % du marché français. Désormais, la marque produit six modèles de camions électriques, à savoir la gamme la plus large des constructeurs.

« Il s’agit d’une étape marquante, qui prouve que nous sommes à la pointe de la transformation du secteur. Voilà moins de deux ans que nous avons annoncé le lancement de nos poids lourds électriques. Actuellement, nous augmentons progressivement les volumes de production et les livrerons dans toute l’Europe », déclare Roger Alm, président de Volvo Trucks.

La production commencera dans l’usine de Tüve en Suède et l’an prochain dans l’usine de Gand en Belgique. Le constructeur produit ses camions électriques sur les mêmes chaînes d’assemblage que ses camions classiques pour plus de souplesse de production et gagner en rendement. Les batteries proviennent de la nouvelle usine d’assemblage de Volvo Trucks à Gand.

« Nous avons vendu plus de 1 000 Volvo FH, FM et FMX électric et plus de 2 600 camions électriques au total. Ces chiffres demeurent modestes, mais nous pensons que les volumes augmenteront fortement dans les années à venir. En 2030, au moins la moitié des camions que nous vendrons dans le monde devraient être électriques », précise Roger Alm.