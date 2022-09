Volvo Trucks démarre les tests de ses camions à pile à combustible en 2025

Les poids lourds électriques à pile à combustible n'émettent que de la vapeur d'eau et bénéficient d'une autonomie allant jusqu'à 1 000 km, soit une distance comparable à celle des camions diesel. Ils sont donc adaptés aux longues distances et aux forts tonnages. Les essais à des fins commerciales commenceront en 2025 avec quelques clients d'Europe du Nord. D'autres essais suivront dans différents pays dans les années suivantes. « Je pense que les essais pilotes mettront en lumière le potentiel des camions électriques à pile à combustible. Ils se dérouleront dans un climat hostile et exigeant et constitueront également une excellente occasion de conduire des poids lourds pesant jusqu’à 65 tonnes », commente Jessica Sandström, vice-présidente senior de la gestion des produits Volvo Trucks. Les essais pilotes permettront également d'appréhender tous les aspects du fonctionnement du camion, comme ses composants, sa maniabilité et notamment l'expérience de conduite. Les piles à combustible seront fournies par Cellcentric, coentreprise de Volvo Group et Daimler Truck AG. Parallèlement, Cellcentric va construire l’un des plus grands sites européens de production en série de piles à combustible, dédié aux poids lourds.

De son côté, la technologie de la pile à combustible, qui est encore jeune, doit affronter certaines difficultés, telles que la fourniture à grande échelle d'hydrogène vert ou le développement d'infrastructures de recharge, afin de pouvoir être utilisée à grande échelle.