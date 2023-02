Volvo Trucks détient 32% de part de marché des poids lourds électriques

Le constructeur d'origine suédoise gagne du terrain sur le marché des poids lourds électriques, avec d'ores et déjà plus de 4 300 véhicules 100% électriques vendus dans 38 pays.

En 2022, le nombre de poids lourds électriques a significativement augmenté aux États-Unis, mais aussi en Europe le marché a progressé de 200% pour atteindre 1 041 camions. De son côté, Volvo Trucks, qui a déjà vendu plus de 4 300 poids lourds électriques à l'échelle mondiale, affirme sa position de leader sur le vieux continent, avec une part de marché de 32%, ainsi qu'en Amérique du Nord où sa part de marché atteint quasiment les 50%. Avec six modèles produits en série dédiés au transport urbain et interurbain, Roger Alm, président de Volvo Trucks, commente : « Nous disposons désormais d’un portefeuille de produits capable de répondre à la plupart des besoins en matière de transport et de combler tous types de clients. Si l’on examine les modèles de configuration d’écoulement des marchandises, il serait possible d’électrifier près de la moitié des transports grâce à notre gamme de camions électriques. »

L'objectif du constructeur est désormais de faire en sorte que 50% des ventes de poids lourds neufs concernent des modèles électriques d'ici 2030 dans le monde.