Volvo Trucks dévoile son essieu AR électrique

Le nouvel essieu électrique présenté au salon IAA, permet d’installer plus de batteries, puisqu’il intègre le moteur électrique et la transmission dans l’essieu arrière. L’augmentation du nombre de batteries renforce l’autonomie, ce qui donne l’occasion d’électrifier également les transports à longue distance. Dans les camions électriques à pile à combustible, qui seront mis sur le marché dans la seconde moitié de la décennie, l’espace libéré est pratique pour intégrer d’autres composants.

« Il s’agit d’une révolution dans le domaine des camions électriques. D’ici peu, il est clair qu’il y aura une forte demande concernant les bornes publiques de recharge rapide pour les poids lourds.», indique Jessica Sandström, vice-présidente senior de la gestion des produits Volvo Trucks.

Rappelons que Volvo Trucks suit trois axes stratégiques dans l’optique du zéro émission : l’électrique à batteries, l’électrique à pile à combustible et les moteurs à combustion fonctionnant aux carburants renouvelables comme le biogaz, l’huile végétale hydrotraitée (HVO) ou même l’hydrogène vert.

« Nous avons besoin de diverses solutions techniques pour faire face au changement climatique, puisque l’infrastructure de l’énergie et des carburants varie selon les pays et les régions et selon les missions de transport », conclut Jessica Sandström.