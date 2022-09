Volvo Trucks engagé dans la formation de dix conductrices PL

Pour faire face à l’importante pénurie de chauffeur routier qui touche la France comme l’Europe, c’est vers les femmes que se portent les recrutements. Après avoir lancé son programme "Iron Women" de formation des femmes au métier de conducteur au Pérou et en Afrique du Sud, Volvo Trucks s’apprête à le déployer dans l’Hexagone, d’abord en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette formation se fera en collaboration avec R.A.S. Intérim et son programme "Agir Au Féminin" qui a déjà permis de former 200 conductrices sur toute la France depuis 2020.

Une dizaine de femmes vont être recrutées et formées. Le sourcing comme la gestion pédagogique et financière seront assurés par R.A.S. intérim avec une participation financière de Volvo Trucks France. Les premières conductrices seront opérationnelles en mai 2023.

Des réunions d’information collective seront organisées permettant de rencontrer les candidates avec, au programme, la présentation du projet, des tests théoriques et pratiques et un entretien de motivation. Les conductrices sélectionnées et formées seront mises en relation avec des employeurs lors de sessions de job dating.

La formation se fera avec des périodes d’immersion en entreprise. Entre novembre 2022 et mai 2023, les prétendantes au permis suivront une formation validée par le Ministère du travail incluant les permis C et CE. Des modules de perfectionnement à la conduite d’un véhicule articulé (mise à quai, attelage, bâchage…) et une journée complète de formation à la conduite d’un véhicule Volvo par un formateur Volvo sont prévus au programme.

« Cette démarche est bien sûr un moyen de répondre à la pénurie de conducteurs en France mais c’est surtout une action forte de notre politique RSE. Les femmes conductrices sont plébiscitées par nos clients et leurs qualités et savoir-faire, parfois différents de celles des hommes sont particulièrement appréciés. Les femmes ont toute leur place dans les différents métiers du transport. A travers cette démarche, nous voulons aussi encourager les femmes à se lancer ou à se reconvertir vers un métier pour lequel elles n’avaient pas imaginé être légitimes » explique Marcus Hörberg, Président Volvo Trucks France.