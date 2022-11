Volvo Trucks étoffe ses produits d'assurance

En complément de l'assurance perte financière et de la garantie dommages tous accidents, la gamme d'assurances destinées aux clients de Volvo Trucks s'enrichit de deux nouvelles garanties : l'assurance tous risques et l'assurance emprunteur. D'une part, l'assurance tous risques sur les camions comprend la responsabilité civile circulation, obligatoire pour indemniser les dommages causés à un tiers, un véhicule en cas d'accident avec un tiers ou non, en cas de vol d'incendie ou d'évènements naturels. Volvo Financial Services propose de contracter cette assurance en même temps que son financement. D'autre part, l'assurance emprunteur prend en charge la totalité ou une partie du financement restant dû dans le cas où un évènement garanti survient. Le programme prend ainsi en charge les conséquences liées à un décès, une perte totale et irréversible d'autonomie, une invalidité totale et un arrêt de travail suivant l'un de ces cas. La garantie protège alors la société et la famille. Elle permet aussi d'assurer un collaborateur clé pour l'entreprise. L'assurance emprunteur promet un tarif fixe toute la durée du financement indépendamment de l'âge de l'assuré.

Les services d'assurance ont été montés en concertation entre le constructeur et ses clients, afin de répondre à leurs besoins et attentes. Ils sont négociés à un tarif unique pour tous les VU et un autre pour tous les poids lourds, quelle que soit la valeur du véhicule, sans sélection à l'entrée et toutes les activités sont acceptées au même tarif.