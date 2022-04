Volvo Trucks expose FE et FL Electric au salon Ever Monaco

Du 27 au 29 avril, le salon Ever Monaco ouvre ses 9 000 m² aux constructeurs automobiles et de deux roues, les énergéticiens, ainsi que les acteurs de la mobilité et de l'habitat durable. Et, partenaire de l'édition dans la catégorie Véhicules Industriels, Volvo Trucks expose le FE Electric et le FL Electric. Pour mémoire, ces deux camions électriques sont équipés de packs de batteries de 265 kWh et peuvent atteindre une autonomie de 200 à 250 km. Le FE et FL électriques sont destinés à la distribution locale et urbaine, au transport des déchets et à l'approche chantier, avec un poids roulant autorisé de 27 tonnes et de 16,7 t respectivement. Jérôme Flassayer, directeur électromobilité et énergies alternatives Volvo Trucks France, commente : « Sur de nombreuses activités, ce sont des véhicules qui permettent d’avoir une productivité équivalente à un véhicule conventionnel. Alors que nous avons déjà plusieurs véhicules électriques de moyen tonnage en circulation sur les routes françaises, nous voyons progresser l’intérêt de nos clients et les ventes de nos solutions 100% électriques y compris sur notre gamme lourde, avec les modèles FH, FM et FMX que nous produirons à partir de septembre prochain. »

Par ailleurs, les visiteurs du salon pourront essayer les FE Electric et FL Electric réalisés par des demo-drivers du constructeur dans la zone d'essais.