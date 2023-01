Volvo Trucks France à nouveau partenaire d’Ever Monaco 2023

Pour la seconde année consécutive, Volvo Trucks sera présent sur la 18e édition d’Ever Monaco qui se tiendra les 11 et 12 mai 2023 à l’Espace Fontvieille de la principauté. L’occasion pour le constructeur PL suédois d’y présenter ses pelles et chargeuses électriques.

Grâce au soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, Ever Monaco a souvent été le témoin privilégié de l’évolution de notre société. En 2022, les premiers camions électriques de Volvo Trucks y ont véhiculé les messages du transport routier de demain.

« Nous nous réjouissons d’accueillir pour la seconde année consécutive Volvo Trucks France », déclare S.E.M. Bernard Fautrier, président d’Ever Monaco. « La venue pour la première fois à Monaco de poids lourds électriques lors de notre précédente édition a été un franc succès que nous comptons conforter. L’ajout d’engins de chantiers zéro émission démontre que la nécessaire et urgente décarbonisation de notre économie est désormais possible dans tous les secteurs de notre société. Ever Monaco a toujours été un événement qui promeut l’innovation et le progrès technique, l’édition 2023 le confirmera à nouveau. »

« Après l’extraordinaire réussite de notre première année de partenariat avec EVER Monaco, en 2022, il était logique que nous nous inscrivions dans la continuité en 2023 » indique Marcus Hörberg, président de Volvo Trucks France. « En plus de notre gamme électrique de camions de différents formats, nous présenterons cette année notre gamme zéro émission dédiée à la construction ainsi que notre programme Iron Women, dédié à la promotion des métiers du transport routier auprès de la gent féminine. »

Pour cette édition 2023, le comité d’organisation d’Ever Monaco a pour la troisième fois consécutive choisi l’Espace Fontvieille. A l’intérieur et autour du Chapiteau, lieu emblématique du Festival International du Cirque de Monaco, l’exposition sera totalement reconfigurée pour accueillir les véhicules électriques les plus volumineux en marge de l’espace Ride&Drive, zone de départ des essais routiers.

En marge de l’exposition des différents véhicules de Volvo Trucks France, des séances d’essai et de découverte, un challenge de conduite de mini-pelle électrique et une table ronde consacrée aux activités du constructeur suédois seront proposés aux visiteurs.